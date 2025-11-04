На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Институте геофизики сообщили о мощной вспышке на Солнце

ТАСС: на Солнце зарегистрирована мощная вспышка класса M3.5
Shutterstock

4 ноября на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности — M3.5. Об этом сообщили ТАСС ученые Института прикладной геофизики.

По данным специалистов, вспышка произошла в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4274 (N22E72) и продолжалась около 25 минут.

В институте пояснили, что солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: А, В, С, М и Х. Минимальный уровень A0.0 соответствует мощности 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли, а каждый последующий класс увеличивает мощность излучения в 10 раз. Такие вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, которые при достижении Земли способны вызывать магнитные бури.

Вспышку меньше классом на Солнце регистрировали накануне. В рентгеновском диапазоне зарегистрировали вспышку средней мощности класса М3.2. До этого сообщалось, что 3 ноября за час на Солнце было зафиксировано в рентгеновском диапазоне две вспышки класса М — M5.0 и M1.6.

Ранее была раскрыта причина древних аномалий магнитного поля Земли.

