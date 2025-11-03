На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Раскрыта причина древних аномалий магнитного поля Земли

NatCom: древние магнитные аномалии Земли вызваны формированием ее ядра
Simone Brandt/imageBROKER.com/Global Look Press

Ученые из Йельского университета установили, что таинственные магнитные аномалии, наблюдавшиеся на Земле свыше полумиллиарда лет назад, могли быть вызваны формированием земного ядра. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Речь идет об эдиакарском периоде — промежутке времени между 630 и 540 миллионами лет назад, когда в геологических породах зафиксировались необычные магнитные следы. Они указывали на якобы резкие и хаотичные перемещения материков, что казалось геологически невозможным.

Новый анализ древних слоев показал: изменения происходили не на протяжении миллионов лет, а в пределах нескольких тысячелетий, что свидетельствует о колебаниях самого магнитного поля, а не о движении литосферных плит.

Авторы уточняют, что даже при сильной нестабильности поле сохраняло общую структуру — оно не было полностью хаотичным. Эти данные противоречат прежним гипотезам, в частности теории «истинного полярного блуждания», согласно которой внешняя кора и мантия Земли могли смещаться относительно полюсов.

Сравнение вулканических пород с осадочными показало, что в среднем положения магнитных полюсов оставались стабильными и не подвергались катастрофическим сдвигам. По мнению исследователей, такая нестабильность могла быть связана с продолжающимся формированием земного ядра: в тот период оно еще не достигло современной структуры и устойчивости, что и вызывало необычные магнитные колебания.

Ранее ученые предупредили о росте вспышек на Солнце.

