Ученые сообщили о второй за сутки вспышке высшего класса на Солнце

«Астроверты»: на Солнце произошла вторая вспышка X1.2, Земле ничего не угрожает

На Солнце зафиксировали вторую за сутки вспышку высшего уровня мощности — класса X1.2. Об этом сообщили в Клубе научных путешествий «Астроверты».

По данным специалистов, вспышка произошла на самом краю солнечного диска. Из-за этого возможный выброс корональной массы не окажет влияния на Землю. В организации уточнили, что источником события стала не активная группа №4274, что указывает на наличие еще одного активного региона на Солнце, который примерно через неделю окажется в центре солнечного диска.

В ночь на среду, 5 ноября, согласно информации Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, произошла вспышка класса X1.1, достигшая максимума в 01:01 мск. Кроме того, утром в среду на Солнце зафиксировали три вспышки меньшей мощности — класса С.

Отмечается, что накануне, во вторник вечером, на Солнце впервые за почти пять месяцев наблюдалась вспышка такого уровня.

4 ноября агентство Associated Press сообщило, что американские ученые зарегистрировали ярчайшую за время наблюдений вспышку от черной дыры, свет которой сравним с 10 трлн солнц. Вероятно, это произошло из-за того, что крупная звезда приблизилась слишком близко к черной дыре и распалась на части.

Ранее в ИКИ РАН рассказали, что вспышки на Солнце могли разогнать загадочный объект, который летит к Земле.