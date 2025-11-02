На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вспышки на Солнце могли разогнать загадочный объект, который летит к Земле

ИКИ РАН: вспышки на Солнце могли разогнать комету 3I/ATLAS
true
true
true
close
AP

Вспышки на обратной стороне Солнца и выброшенная в их результате плазма могли ускорить межзвездный объект 3l/ATLAS. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным ученых, по космическому объекту в период с 23 по 27 октября должно было ударить не менее пяти больших солнечных выбросов. Самым заметным мог быть удар 24 октября, нанесенный сильной вспышкой балла Х, зарегистрированной на обратной стороне Солнца за двое суток до этого.

Согласно расчетам, 19 декабря 2025 года 3I/ATLAS приблизится к Земле на минимальное расстояние — около 267 млн км. Тогда, как полагает ученый, станет яснее, имеет ли объект искусственную природу. В шутку он добавил, что «возможно, 3I/ATLAS пришлет человечеству мини-зонды в качестве рождественских подарков».

Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Леб объяснял, что он представляет собой древнюю комету с комой диаметром около 24 км и возрастом свыше 7,5 млрд лет — на три миллиарда старше Солнца. Ученый также отмечал «аномальное изменение цвета» и собственное свечение 3I/ATLAS, что, по его словам, может указывать на наличие источника энергии неясного происхождения.

Ранее стало известно, когда яркая комета Lemmon максимально приблизится к Земле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами