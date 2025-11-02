Вспышки на Солнце могли разогнать загадочный объект, который летит к Земле

Вспышки на обратной стороне Солнца и выброшенная в их результате плазма могли ускорить межзвездный объект 3l/ATLAS. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным ученых, по космическому объекту в период с 23 по 27 октября должно было ударить не менее пяти больших солнечных выбросов. Самым заметным мог быть удар 24 октября, нанесенный сильной вспышкой балла Х, зарегистрированной на обратной стороне Солнца за двое суток до этого.

Согласно расчетам, 19 декабря 2025 года 3I/ATLAS приблизится к Земле на минимальное расстояние — около 267 млн км. Тогда, как полагает ученый, станет яснее, имеет ли объект искусственную природу. В шутку он добавил, что «возможно, 3I/ATLAS пришлет человечеству мини-зонды в качестве рождественских подарков».

Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Леб объяснял, что он представляет собой древнюю комету с комой диаметром около 24 км и возрастом свыше 7,5 млрд лет — на три миллиарда старше Солнца. Ученый также отмечал «аномальное изменение цвета» и собственное свечение 3I/ATLAS, что, по его словам, может указывать на наличие источника энергии неясного происхождения.

