Ученые зафиксировали ярчайшую в истории вспышку черной дыры

Американские ученые зарегистрировали ярчайшую за все время истории наблюдений вспышку от черной дыры. Подробности сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на исследование.

«Ученые зафиксировали самую яркую на сегодняшний день вспышку от сверхмассивной черной дыры, свет которой сравним с 10 трлн солнц. <...> Вероятно, это произошло из-за того, что крупная звезда приблизилась слишком близко к черной дыре и распалась на части», — говорится в материале.

Причинами подобных явлений также могут быть сбои в работе раскаленных газовых дисков, которые окружают черные дыры, или запутанные магнитные поля.

Отмечается, что в Калифорнийском технологическом институте, который и зарегистрировал вспышку, сначала не поверили своим глазам, когда увидели показатели энергии, которую вызвала вспышка.

В июне сообщалось, что астрономы при помощи обсерватории Chandra и радиотелескопа VLA обнаружили в далекой Вселенной необычайно мощный выброс из черной дыры, существовавшей всего через 3 млрд лет после Большого взрыва. Это время называют «космическим полуднем» — эпохой, когда галактики и сверхмассивные черные дыры росли быстрее всего за всю историю космоса.

Ранее ученые воссоздали в лаборатории загадочные огненные шары из космоса.