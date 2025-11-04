На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ИКИ РАН заявили о вспышке на Солнце высшего балла

ИКИ РАН: на Солнце произошла вспышка высшего балла X
Shutterstock

Вспышка высшего балла Х произошла на Солнце. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

Она началась в 20:15 мск и достигла максимума в 20:34.

«Балл события — X1.8. Место формирования — активная область 4274. Область находится примерно под углом 55-60 градусов от направления на Землю. В целом такое удаление считается относительно безопасным, но от крупных вспышек выбросы иногда идут под углами до 90 градусов», — говорится в публикации.

4 ноября агентство Associated Press сообщило, что американские ученые зарегистрировали ярчайшую за время наблюдений вспышку от черной дыры, свет которой сравним с 10 трлн солнц. Вероятно, это произошло из-за того, что крупная звезда приблизилась слишком близко к черной дыре и распалась на части.

Причинами подобных явлений также могут быть сбои в работе раскаленных газовых дисков, которые окружают черные дыры, или запутанные магнитные поля.

Ранее в ИКИ РАН рассказали, что вспышки на Солнце могли разогнать загадочный объект, который летит к Земле.

