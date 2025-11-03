На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли «Яогань-46»
Wang Jiangbo/Xinhua/Global Look Press

Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли «Яогань-46». Об этом говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).

На станцию спутник доставили при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-7А». Отмечается, что спутник «Яогань-46» будет использоваться для предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий, исследований национальных земельных и водных ресурсов, а также в метеорологии.

В конце сентября Китай успешно вывел на орбиту спутник Fengyun-3H для метеорологических наблюдений.

До этого сообщалось, что китайская компания Galactic Energy в 2028 году представит первую в мире электромагнитную систему для запуска ракет в космос. Уточняется, что установка будет функционировать по принципу маглева, со сверхпроводящими магнитами, позволяющими носителю разогнаться до сверхзвуковой скорости еще до запуска его двигателя. Система, как известно, будет не шумной, а также позволит сэкономить на ракетном топливе.

Ранее китайская ракета вывела на орбиту спутник связи.

