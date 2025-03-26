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В Китае разрабатывают электромагнитную систему запуска ракет в космос

SCMP: китайская компания представит электромагнитную систему для запуска ракет
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Сергей Корсаков/Роскосмос

Китайская компания Galactic Energy в 2028 году представит первую в мире электромагнитную систему для запуска ракет в космос. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Уточняется, что установка будет функционировать по принципу маглева, со сверхпроводящими магнитами, позволяющими носителю разогнаться до сверхзвуковой скорости еще до запуска его двигателя. Система, как известно, будет не шумной, а также позволит сэкономить на ракетном топливе.

25 марта Европейское космическое агентство (ЕКА) анонсировало конкурс на создание ракет для запуска спутников.

По информации издания SpaceNews, заявки на конкурс принимаются до 5 мая. Победитель в рамках тендера сможет получить до €169 млн. На эти средства он должен будет обеспечить пусковые услуги для ЕКА и партнеров в период с 2026 по 2030 годы или модернизировать возможности запуска спутников к 2028 году.

Ранее астрономы обнаружили загадочную Х-образную галактику.

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