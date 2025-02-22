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Китайская ракета вывела на орбиту спутник связи

Китай успешно запустил спутник связи ChinaSat 10R
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Chen Haojie/XinHua/Global Look Press

Китайская Народная Республика успешно запустила на орбиту коммуникационный спутник ChinaSat 10R. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Согласно информации вещателя, запуск состоялся с космодрома Сичан, расположенного в юго-западной провинции Сычуань, в 20:11 по пекинскому времени (15:11 мск). Ракета CZ-3B («Чанчжэн-3-би») осуществила этот запуск. Это стало 560-й миссией для носителей серии «Чанчжэн».

Ракета CZ-3B (в данном случае использовалась модификация CZ-3B/E) представляет собой трехступенчатую жидкотопливную ракету с диаметром обтекателя 4,2 метра. Ее длина составляет 56,3 метра, и она способна вывести на низкую околоземную орбиту до 12 тонн полезного груза. Обычно этот тип ракеты используется для доставки спутников на геостационарную переходную орбиту, куда она может отправить до 5,5 тонн.

В декабре КНР успешно запустила на орбиту четыре спутника дистанционного зондирования Земли PIESAT-2, что стало возможным благодаря усилиям Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC). По данным CASC, старт ракеты CZ-2D состоялся в условиях снегопада при температуре -20 градусов по Цельсию. Для обеспечения успешного запуска были предприняты дополнительные меры.

Ранее Китай призвал США прекратить развязывание космической гонки вооружений.

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