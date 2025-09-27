Китай успешно запустил метеорологический спутник

Китай успешно вывел на орбиту спутник Fengyun-3H для метеорологических наблюдений. Об этом сообщила пресс-служба Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники.

Запуск был осуществлен в субботу в 03:28 по местному времени (22:28 мск пятницы) при помощи ракеты CZ-4C с космодрома Цзюцюань на севере страны. Для носителей серии CZ это уже 596-й запуск.

До этого сообщалось, что китайская компания Galactic Energy в 2028 году представит первую в мире электромагнитную систему для запуска ракет в космос.

Уточняется, что установка будет функционировать по принципу маглева, со сверхпроводящими магнитами, позволяющими носителю разогнаться до сверхзвуковой скорости еще до запуска его двигателя. Система, как известно, будет не шумной, а также позволит сэкономить на ракетном топливе.

Ранее китайская ракета вывела на орбиту спутник связи.