В ИКИ РАН назвали две версии происхождения вспышки в небе над Подмосковьем

В РАН связали вспышку над Подмосковьем с астероидом или китайским спутником
true
true
true
close
luchschenF/Shutterstock/FOTODOM

Загадочная вспышка в небе над Подмосковьем, зафиксированная 27 октября, могла быть вызвана падением небольшого астероида. Об этом свидетельствует исчезновение из базы данных NASA информации о небесном теле 2025 US6, которое должно было сблизиться с Землей на следующий день, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.

По оценкам специалистов, диаметр астероида 2025 US6 составлял около двух метров, а расчетное расстояние пролета — 150 километров от планеты. Исчезновение данных о нем после наблюдения вспышки позволяет ученым предполагать связь между этими событиями.

«В базе данных NASA исчезла информация о небесном теле с обозначением 2025 US6, которое изначально было занесено в список астероидов, сближающихся с Землей», — отметили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Существует и альтернативная версия происхождения вспышки. Специалисты не исключают, что ее причиной мог стать китайский космический аппарат DRO-B, который в 2024 году был неудачно выведен на окололунную орбиту и оказался на неопределенной траектории. После перевода на ретроградную орбиту в марте его движение совпадает с наблюдаемым в Подмосковье болидом. Эксперты предполагают, что спутник могли целенаправленно свести с орбиты.

27 октября над Москвой заметили яркий светящийся объект. В РАН предположили, что это мог быть астероид, поскольку его скорость достигала от 14 до 30 километров в секунду, однако подобные космические тела не задерживаются в небе долго.

Также специалисты отметили, что у объекта была замечена интенсивная фрагментация тела. По их словам, это явление более типично для искусственных тел.

Ранее москвичам посоветовали посмотреть на небо через видоискатели телефонов.

