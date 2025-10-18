Москвичам посоветовали посмотреть на небо через видоискатели телефонов

В широтах Санкт-Петербурга и выше возросла яркость полярных сияний, сообщает в Telegram-канале Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН (Института космических исследований Российской академии наук).

Там заявили, что в северо-западном регионе России уже примерно полтора часа видны слабые сияния.

«Для широт Москвы в это время можно попробовать посканировать северный горизонт видоискателями телефонов и фотоаппаратов: есть возможность увидеть слабое свечение», — говорится в посте.

В лаборатории добавили, что глазами его увидеть нельзя. Сейчас свечение усилилось. Его можно будет наблюдать до 23:30.

До этого на Земле зафиксировали третью магнитную бурю за октябрь. Ее воздействие оценивается как умеренное, поэтому сильных геомагнитных колебаний не ожидается. По оценкам ученых, обстановка нормализуется к середине дня 20 октября. После этого, как ожидается, наступит неделя спокойствия.

Ранее на Солнце произошла пятая за сутки вспышка.