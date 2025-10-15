На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Вырастут русофобами»: детей Аллы Пугачевой призвали лишить гражданства России

В Госдуме призвали лишить детей Аллы Пугачевой российского гражданства
true
true
true
close
maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Детей певицы Аллы Пугачевой следует лишить гражданства Российской Федерации, так как они неизбежно вырастут русофобами, унаследовав это от своих родителей. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«И кому они будут нужны потом с такой нелюбовью к России? Нашей стране такое наследие точно не нужно», — заявил парламентарий Общественной Службе Новостей.

По мнению парламентария, таких «предателей» и их детей следует лишать гражданства того государства, о котором они говорят с ненавистью. В будущем звездные дети вряд ли пожелают в будущем вернуться на свою историческую родину, так как они вырастут в других странах и менталитет россиян будет чужд для них, убежден Милонов. Он заявил, что дети Пугачевой растут в культуре, пропитанной нетрадиционными ценностями и русофобством.

В ближайшее время в Госдуме планируется сформировать список иноагентов, дети которых покинули Россию, с целью лишить их гражданства, заключил депутат.

До этого Telegram-канал Mash написал, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) Лиза и Гарри могут не получить паспорт России. Об Как отмечает издание, по закону от 26 октября 2023 года в свидетельствах о рождении всех детей младше 14 лет должна стоять отметка о российском гражданстве. Без нее детям не могут оформить российские документы – загранпаспорт, прописку и паспорт. Гражданство необходимо подтвердить в присутствии родителей либо через МВД в России, либо через представительство РФ за границей.

В то же время юрист Александр Хаминский заявил, что у Лизы и Гарри не возникнет проблем с получением паспорта России. Он пояснил, что порядок получения документа, который предусматривает проставление штампа в свидетельство о рождении, действует с 2023 года. Дети артистов появились на свет до принятия соответствующего постановления.

Ранее психолог предрек проблемы в адаптации детей Пугачевой за рубежом.

