Психолог предрек проблемы в адаптации детей Пугачевой за рубежом: «Будет тяжело»

Психолог Костеренко заявил, что детям Пугачевой будет трудно учиться за рубежом
true
true
true
close
Maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Психолог Сергей Костеренко выразил опасения, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) — Лиза и Гарри — столкнутся с проблемами из-за обучения за рубежом. Его слова передает «Абзац».

Как утверждает специалист, Лизе и Гарри предстоит учиться в другой среде со своими особенностями, которая, среди прочего, не совпадает с российской по вопросам сексуального воспитания.

«В Западной Европе все начинается гораздо раньше. К тому же культурный паттерн у человека другой, если он воспитывается не в российской семье. В этом плане детям будет тяжело», — заявил Костеренко.

При этом то, что Лиза и Гарри не пошли в школу первого сентября, а вместо этого отдыхали с родителями в Старой Риге, не отразится на их моральном состоянии. Эксперт уверен, что «нет ничего страшного» в том, что дети Пугачевой пропустили линейку в школе.

После начала специальной военной операции на Украине Галкин и Пугачева уехали из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У супругов есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Пара официально зарегистрировала отношения 24 декабря 2011 года, а через шесть лет знаменитости обвенчались. Они никогда не скрывали, что прибегли к услугам суррогатной матери.

Ранее сообщалось, что внук Аллы Пугачевой «пустился во все тяжкие» после развода.

