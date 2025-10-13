Юрист объяснил, получат ли дети Пугачевой паспорт России

Юрист Хаминский: у детей Пугачевой не будет проблем с получением паспортов в России

Юрист Александр Хаминский заявил в беседе с aif.ru, что у детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) Гарри и Лизы не возникнут проблем с получением паспорта России.

Как объяснил Хаминский, порядок получения документа, который предусматривает проставление штампа в свидетельство о рождении, действует с 2023 года. Дети артистов появились на свет до принятия соответствующего постановления.

«Для них для подтверждения российского гражданства, соответственно, выдачи паспорта в 14 лет, будет являться любое из перечисленных оснований: наличие вкладыша в свидетельство о рождении, в котором было указано гражданство России, либо заграничный паспорт, который выдавали детям. У детей Пугачевой и Галкина эти паспорта есть однозначно, поскольку они живут сейчас с родителями за границей», — рассказал адвокат.

По словам юриста, наличие заграничного паспорта у ребенка подтверждает гражданство Российской Федерации.

После начала СВО Галкин и Пугачева уехали с детьми из России. У пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра. Комик попал в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста, артист находится под иностранным влиянием. Юмористу не удалось оспорить этот статус в Верховном суде.

Ранее стало известно о финансовых трудностях Галкина в России.