В РАН предупредили о новых вспышках на Солнце

Рост активных областей начался на Солнце, к вечеру возобновятся вспышки. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

По данным ученых, на Солнце начался рост активных областей.

«Пятна сами по себе структуры безобидные, но если они возникают на пустом месте из ничего, то только в ответ на выброс из глубины на поверхность сильных магнитных полей с большими запасами энергии», — говорится в сообщении.

Ученые отметили, что чем быстрее происходит накачка короны энергией, тем быстрее растут пятна. В РАН добавили, что к вечеру возобновятся вспышки, поскольку звезда начнет сжигать энергию.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что Земля попала под воздействие потока высокотемпературного солнечного ветра, в результате чего усилились возмущения магнитосферы.

В начале октября на Солнце произошел крупный выброс плазмы в сторону Земли. По информации ученых, вспышка произошла в самом крупном из наблюдающихся сейчас на Звезде активных центров, 4232, расположенном в данный момент точно на линии Солнце-Земля.

Ранее ученые объяснили причину высокого уровня активности Солнца.