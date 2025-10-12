В РАН предупредили о последствиях солнечной активности для техники в космосе

Солнечная активность опасна не только для здоровья человека, но и для космической техники, поэтому окажут влияние на планирование миссий на Марс. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

«Желание человека высадиться на Марс это, конечно, не уменьшит, и полеты рано или поздно начнутся, но все это нужно очень хорошо продумать», — заявил он.

По словам ученого, солнечная активность и сопутствующее ей рентгеновское излучение несут серьезные риски для пилотируемых полетов к другим небесным телам. Он объяснил, что активность Солнца может вывести из строя космический корабль.

При этом, по мнению Богачева, сейчас наступает благоприятный период для полетов к Луне и Марсу. Глава лаборатории напомнил, что активность начнет расти в 2032-2033 годах.

Он рассказал, что в США уже есть планы по отправке кораблей на Марс. По его словам, такая возможность появится примерно в 50-х годах XXI века.

При этом исполняющий обязанности главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) Шон Даффи сообщил, что США планируют отправить миссию с космонавтами на Марс в начале 2030-х годов.

