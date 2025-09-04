США планируют отправить людей на Марс в начале следующего десятилетия

В НАСА заявили о планах отправить миссию на Марс в начале 2030-х годов

США планируют отправить миссию с космонавтами на Марс в начале 2030-х годов. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) Шон Даффи в интервью телеканалу Fox News.

С помощью этой миссии США хотят выиграть «вторую космическую гонку».

«Мы хотим добраться до Марса в начале 30-х годов, и это критически важно... Это будет более восьми месяцев полета на Марс, затем нужно будет остаться там, после чего вернуться», — сказал Даффи, подчеркнув, что для обеспечения поддержания жизни астронавтов во время миссии решающее значение будет иметь опыт полета на Луну.

В июне американский ученый Джек Кингдон из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре предложил революционный метод, позволяющий сократить время полета на Марс до 90–104 дней с использованием существующих технологий. Это в два-три раза быстрее современных марсианских миссий.

