Стали известны нобелевские лауреаты по химии за 2025 год

Нобелевская ассамблея Каролинского института присудила Нобелевскую премию по химии за 2025 год японцу Сусуми Китагава, австралийцу Ричарду Робсону и американцу Омару Яаги за развитие металлоорганические каркасных структур. Об этом представители Нобелевского комитета объявили на церемонии, прошедшей в Стокгольме.

Ранее стало известно, что нобелевскую премию по физике в 2025 году вручили за исследования в области квантовой механики американским ученым Джону Кларку, Мишелю Х. Деворе и Джону М. Мартинису за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи. Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали американцы Мэри Брунков, Фред Рамсделл и японец Шимон Сакагучи, которые поняли, что не дает иммунитету атаковать клетки собственного организма.

В прошлом году нобелевскую премию по химии присудили американскому ученому Дэвиду Бейкеру, а также британскому исследователю Джону Джамперу и ученому Демису Хассабису.