Стали известны нобелевские лауреаты по химии

Нобелевскую премию по химии присудили американскому ученому Дэвиду Бейкеру, а также британскому исследователю Джону Джамперу и ученому Демису Хассабису. Об этом представители Нобелевского комитета объявили на церемонии, прошедшей в Стокгольме.

В мотивировочной части решения комитета утверждается, что ученые удостоились премии за «компьютерное моделирование структур белков», а также за «прогнозирование структур белков».

До этого представители Нобелевского комитета на церемонии сообщили, что в 2024 году Нобелевскую премию по физике получили Джон Хопфильд и Джеффри Хинтон за исследования в области машинного обучения нейросетей.

Два нобелевских лауреата по физике использовали инструменты физики для разработки методов, которые являются основой современного мощного машинного обучения.

В 2023 году Нобелевская премия по физике была присуждена трем физикам: Пьеру Агостини из Университета штата Огайо, Ференцу Краушу из Института квантовой оптики имени Макса Планка, а также Энн Л'Юйе из Университета Пьера и Марии Кюри.

Ранее стало известно, за что дали Нобелевку по медицине в 2024 году.