В РАН предупредили о надвигающихся на Землю магнитных бурях

РАН: во вторник на Земле возможны слабые магнитные бури

Геомагнитные возмущения вплоть до слабых магнитных бурь могут произойти во вторник, 7 октября. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

«Геомагнитная обстановка — прогнозируются возмущения и возможность бурь низкого уровня. Вспышечная активность — низкая», — говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что за прошедшие сутки геомагнитная обстановка была спокойной, а вспышечная активность находилась в спадающем состоянии.

До этого руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев заявил, что одна из самых продолжительных магнитных бурь текущего солнечного цикла завершилась.

По его словам, она длилась примерно четверо суток. Ученый отметил, что основной планетарный индекс Kp, по которому определяется начало и окончание бурь, опустился в зеленую зону.

В конце сентября доктор физико-математических наук Сергей Богачев объявлял, что на Земле началась сильнейшая за три месяца магнитная буря. По его словам, события такого уровня последний раз наблюдались 1 июня.

