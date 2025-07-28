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Глава «Роскосмоса» рассказал о беседах с Маском по освоению космоса

Баканов сообщил, что обсудил с Маском создание условий для жизни на Луне и Марсе
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Илья Питалев/РИА Новости/Nathan Howard/Reuters

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов обсуждал с гендиректором SpaceX Илоном Маском сотрудничество в дальнем космосе, в частности на Луне и Марсе. Об этом российский чиновник сообщил в интервью РБК.

Баканов назвал Маска очень увлеченным человеком, который по-настоящему горит идеей колонизации Марса.

«Посмотрим, может быть, какие-то технологии могли бы быть применены для реализации программ в дальнем космосе совместно. Будем обсуждать», — сказал глава «Роскосмоса».

Он отметил, что чтобы долететь сегодня до Марса необходимо уловить астрономическое окно, отработать решение, которое позволит инфраструктуре работать на планет без каких-либо сбоев, посмотреть, как организм человека пройдет через все радиационные пояса.

Баканов добавил, что на Луне нужно отработать инфраструктуру для жизни человека, постоянную энергетику. Учитывая, что лунный месяц составляет 28 суток, а 14 из них — ночь, то солнечная батарея там будет неэффективным решением, поэтому потребуется атомная станция, обратил внимание глава ведомства.

Ранее сообщалось, что глава «Роскосмоса» проведет переговоры с руководством NASA.

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