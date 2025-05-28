Маск назвал главную цель SpaceX

Американский предприниматель, глава космической компании SpaceX Илон Маск в комментарии The Washington Post назвал главной целью корпорации полет на Марс.

По его словам, «по пути» можно вернуться и на Луну.

«Но главной целью должен быть Марс, потому что это действительно следующий большой скачок после «Аполлона» (пилотируемой космической программы США, реализованной НАСА для первой пилотируемой высадки человека на Луну), — заявил бизнесмен.

В апреле в НАСА (Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США) оценили возможность отправки миссии на Марс до конца десятилетия. Исполняющая обязанности директора Джанет Петро сказала, что в ближайшие пять лет не удастся организовать полет на Марс, который смогли бы пережить астронавты. Она отметила, что подобная миссия сопряжена с большим количеством опасностей. При этом о многих из них национальное управление имеет слишком мало информации.

Ранее Путин сравнил Маска с Королевым.