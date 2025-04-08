В NASA оценили возможность отправки миссии на Марс до конца десятилетия

Politico: NASA не сможет в ближайшие пять лет организовать полет на Марс

Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в ближайшие пять лет не удастся организовать полет на Марс, который смогли бы пережить астронавты. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на заявление исполняющей обязанности директора NASA Джанет Петро.

Она отметила, что подобная миссия сопряжена с большим количеством опасностей. При этом о многих из них национальное управление имеет слишком мало информации.

«С кем бы я ни говорила, никто не думает, что это (полет на Марс до конца текущего десятилетия — «Газета.Ru») хотя бы возможно или реализуемо», — подчеркнула Петро.

17 марта американский бизнесмен и директор космической корпорации SpaceX Илон Маск опубликовал на своей странице в социальной сети X пост, в котором заявил, что человек может впервые ступить на Марс уже в ближайшие 5-7 лет. При этом, по его мнению, главным вопросом при колонизации данной планеты станет технологическое развитие Земли. Предприниматель пояснил, что людям не удастся «закрепиться» на Марсе, если они не смогут поддерживать жизнь и развиваться независимо от родной планеты.

Ранее в NASA ответили на вопрос о важности сотрудничества США и РФ для организации полета на Марс.