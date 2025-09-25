На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США предложили нанести ядерный удар по астероиду

Ученые из NASA предложили нанести ядерный удар по астероиду 2024 YR4
U.S. Air Force

Международная команда ученых arXiv, одними из членов которой являются специалисты NASA, предложили уничтожить астероид 2024 YR4 с помощью ядерного удара. Об этом говорится в исследовании, размещенном на сайте команды.

Ученые предложили два варианта два варианта действий, чтобы избежать столкновения 2024 YR4 с Луной или Землей. Первый — изменить орбиту астероида, а второй — уничтожение космического тела при помощи ядерного оружия. Для последнего варианта достаточно будет применить ядерную бомбу мощностью в одну мегатонну.

2024 YR4 был обнаружен в декабре 2024 года. По данным наблюдений, этот астероид диаметром около 60 метров оказался не привычной «картофелиной», как большинство астероидов, а скорее плоским диском, напоминающим хоккейную шайбу. Кроме того, он вращается с очень высокой скоростью — один оборот каждые 20 минут. Предполагается, что астероид произошел из главного пояса между Марсом и Юпитером и богат силикатами.

Ранее ученые предупредили, что Земле угрожают «невидимые» астероиды.

