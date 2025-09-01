Специалисты заделали трещины на российском сегменте МКС

ЦПК: четыре трещины на российском сегменте МКС загерметизированы

На Международной космической станции (МКС) загерметизировали возникшие ранее сквозные трещины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр подготовки космонавтов (ЦПК).

«В период с 2020 по начало 2024 года на РС МКС космонавты обнаружили четыре сквозные трещины, которые были успешно загерметизированы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты не обнаружили утечек атмосферы, однако намерены продолжать наблюдение за местами, где могут возникнуть проблемы с герметичностью.

В начале августа глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что сведение международной космической станции (МКС) с орбиты продлится до 2030 года включительно.

По его словам, все технические элементы будут обсуждаться на уровне команд космических агентств двух стран. Российскую команду возглавит замглавы «Роскосмоса» Сергей Крикалев, американскую — заместитель руководителя НАСА Кеннет Бауэрсокс.

Ранее сообщалось, что на МКС начали выращивать космический огород.