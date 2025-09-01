На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Специалисты заделали трещины на российском сегменте МКС

ЦПК: четыре трещины на российском сегменте МКС загерметизированы
true
true
true
close
«Роскосмос»

На Международной космической станции (МКС) загерметизировали возникшие ранее сквозные трещины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр подготовки космонавтов (ЦПК).

«В период с 2020 по начало 2024 года на РС МКС космонавты обнаружили четыре сквозные трещины, которые были успешно загерметизированы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты не обнаружили утечек атмосферы, однако намерены продолжать наблюдение за местами, где могут возникнуть проблемы с герметичностью.

В начале августа глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что сведение международной космической станции (МКС) с орбиты продлится до 2030 года включительно.

По его словам, все технические элементы будут обсуждаться на уровне команд космических агентств двух стран. Российскую команду возглавит замглавы «Роскосмоса» Сергей Крикалев, американскую — заместитель руководителя НАСА Кеннет Бауэрсокс.

Ранее сообщалось, что на МКС начали выращивать космический огород.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами