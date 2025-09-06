На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин удостоил радиохимика Мясоедова ордена на следующий день после 95-летия

Путин наградил радиохимика Мясоедова орденом Александра Невского
РАН

Радиохимик, советник Российской академии наук Борис Мясоедов был удостоен ордена Александра Невского. Указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

В тексте отмечается, что награда ученому присвоена за заслуги в развитии науки и многолетнюю плодотворную деятельность.

Мясоедову 2 сентября исполнилось 95 лет. Многие годы он возглавляет научную школу «Физико-химические свойства актинидных элементов и их поведение в техногенных и природных системах». Ученый помог защититься 24 кандидатам и семи докторам наук. Мясоедов — главред журнала «Радиохимия» и входит в редколлегии трех российских и двух международных научных журналов. Он также состоит в комитете по ядерной и радиационной безопасности Национальных академий наук США.

Тем же указом глава государства наградил певцов Григория Лепса орденом Дружбы, а Ларису Долинуорденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Ранее патриарх Кирилл наградил Симоньян орденом в честь ее дня рождения.

