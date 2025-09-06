Путин удостоил радиохимика Мясоедова ордена на следующий день после 95-летия

Радиохимик, советник Российской академии наук Борис Мясоедов был удостоен ордена Александра Невского. Указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

В тексте отмечается, что награда ученому присвоена за заслуги в развитии науки и многолетнюю плодотворную деятельность.

Мясоедову 2 сентября исполнилось 95 лет. Многие годы он возглавляет научную школу «Физико-химические свойства актинидных элементов и их поведение в техногенных и природных системах». Ученый помог защититься 24 кандидатам и семи докторам наук. Мясоедов — главред журнала «Радиохимия» и входит в редколлегии трех российских и двух международных научных журналов. Он также состоит в комитете по ядерной и радиационной безопасности Национальных академий наук США.

Тем же указом глава государства наградил певцов Григория Лепса орденом Дружбы, а Ларису Долину — орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Ранее патриарх Кирилл наградил Симоньян орденом в честь ее дня рождения.