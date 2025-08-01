Баканов: сведение МКС с орбиты будет проводиться до 2030 года включительно

Сведение международной космической станции (МКС) с орбиты продлится до 2030 года включительно. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов после визита в США, где он провел встречу с руководителем НАСА Шоном Даффи, передает РИА Новости.

«Мы договорились, что до 2028 года мы эксплуатируем совместно МКС, а сведение будет производиться до 2030-го включительно», — сказал он, отметив, что все технические элементы будут обсуждаться на уровне команд космических агентств двух стран.

Российскую команду возглавит замглавы «Роскосмоса» Сергей Крикалев, американскую — заместитель руководителя НАСА Кеннет Бауэрсокс. Они будут обсуждать технические моменты по сведению станции с орбиты. Но это, как подчеркнул Баканов, будет не раньше 2030 года.

До этого Крикалев сообщил, что утечка воздуха на российском сегменте МКС продолжается.

Ранее глава «Роскосмоса» рассказал о беседах с Илоном Маском по освоению космоса.