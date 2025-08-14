Орбиту МКС скорректировали

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-30» поднял высоту орбиты Международной космической станции (МКС) на 1,7 км. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

«В 7:28 мск включились двигатели «Прогресса МС-30», проработали 647,3 секунды, выдав импульс величиной 1 м/с», — говорится в сообщении.

Как уточнили в «Роскосмосе», в результате высота орбиты станции составила 416,7 км над поверхностью Земли.

В конце июля генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что договорился с исполняющим обязанности директора НАСА Шоном Даффи об эксплуатации МКС до 2028 года. Сведение станции с орбиты продлится до 2030 года включительно, уточнил он. Российскую команду возглавит замглавы «Роскосмоса» Сергей Крикалев, американскую — заместитель руководителя НАСА Кеннет Бауэрсокс. Они будут обсуждать технические моменты по сведению станции с орбиты. Но это, как подчеркнул Баканов, будет не раньше 2030 года.

