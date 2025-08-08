На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У москвичей и петербуржцев появился шанс увидеть полярное сияние

РАН: в Москве с вероятностью в 13% можно будет увидеть полярное сияние
true
true
true
close
Подслушано Вязники/VK

У жителей Москвы и в Санкт-Петербурга появилась возможность увидеть полярное сияние с самой высокой за последние полтора месяца вероятностью. Об этом в своем Telegram-канале сообщили представители лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«В Москве вероятность наблюдения полярных сияний — 13%, в Санкт-Петербурге — 24%, но и там, и там пока день. В любом случае это самая высокая вероятность за последние 1,5 месяца», — говорится в сообщении.

Отмечается высокая вероятность начала магнитной бури.

До этого доктор физико-математических наук Сергей Богачев заявил, что сегодняшняя магнитная буря станет сильнейшей за два месяца. Ее уровень по шкале G составит G2. Согласно шкале, G1 — самые слабые, G5 — самые мощные, экстремальные магнитные бури. Магнитная буря уровня G2 считается умеренной.

Ученые полагают, что своего пика буря достигнет к ночи.

Ранее россиянам пообещали пятидневное северное сияние.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами