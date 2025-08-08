У москвичей и петербуржцев появился шанс увидеть полярное сияние

РАН: в Москве с вероятностью в 13% можно будет увидеть полярное сияние

У жителей Москвы и в Санкт-Петербурга появилась возможность увидеть полярное сияние с самой высокой за последние полтора месяца вероятностью. Об этом в своем Telegram-канале сообщили представители лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«В Москве вероятность наблюдения полярных сияний — 13%, в Санкт-Петербурге — 24%, но и там, и там пока день. В любом случае это самая высокая вероятность за последние 1,5 месяца», — говорится в сообщении.

Отмечается высокая вероятность начала магнитной бури.

До этого доктор физико-математических наук Сергей Богачев заявил, что сегодняшняя магнитная буря станет сильнейшей за два месяца. Ее уровень по шкале G составит G2. Согласно шкале, G1 — самые слабые, G5 — самые мощные, экстремальные магнитные бури. Магнитная буря уровня G2 считается умеренной.

Ученые полагают, что своего пика буря достигнет к ночи.

Ранее россиянам пообещали пятидневное северное сияние.