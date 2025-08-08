Россиянам пообещали пятидневное северное сияние

На Землю сегодня обрушились сильные магнитные бури, которые продлятся, по прогнозам, до 12 августа. В это время жители России смогут наблюдать северные сияния, рассказал aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.

По словам специалиста, плазма Солнца достигла Земли сегодня в 7:00, создав геомагнитные возмущения.

«Данная магнитная буря может продлиться чуть меньше недели, приблизительно пять дней. В это же время можно будет наблюдать северные сияния до 60 градусов широты», — добавил ученый.

Уровень магнитной бури определили как G2 – второй класс из пяти. Однако этого достаточно, чтобы метеозависимые люди почувствовали ухудшение состояния, в том числе головную боль и головокружение, предупредил астроном.

Напомним, сегодня на Земле началась самая сильная за последние два месяца магнитная буря второго класса. Как сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, сопоставимые по силе магнитные бури в последний раз были в середине июня – тогда тоже им присвоили второй класс из пяти возможных. По его словам, слабые магнитные бури ожидаются также в субботу, есть вероятность геомагнитных возмущений и в воскресенье.

