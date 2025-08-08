На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые раскрыли, когда наступит пик магнитной бури

ИКИ РАН: пик магнитной бури на Земле ожидается ночью
close
Depositphotos

Сегодня Землю накроет одна из самых мощных за последнее время геомагнитных бурь, а своего пика она достигнет к ночи. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным ученых, первые геомагнитные возмущения ожидаются с 18:00 до 19:00 мск.

«Прилет к Земле плазменного облака и связанный с ним сегодняшний пик геомагнитной активности, согласно последним расчетам, ожидаются ближе к полуночи», — отмечается в сообщении.

8 августа Земля пересекла «край» корональной дыры, в результате чего начала расти температура и скорость солнечного ветра, добавили в ИКИ РАН.

Доктор физико-математических наук Сергей Богачев заявил, что сегодня произойдет сильнейшая за два месяца магнитная буря. Ее уровень по шкале G составит G2. Согласно шкале, G1 — самые слабые, G5 — самые мощные, экстремальные магнитные бури. Магнитная буря уровня G2 считается умеренной.

В Российской академии наук предупредили, что в периоды магнитной активности свыше трех баллов метеочувствительные люди могут страдать от головных болей, головокружения, учащенного сердцебиения и повышенной слабости вплоть до обмороков. В такие моменты им следует избегать дополнительных стрессов, интенсивных физических нагрузок и конфликтных ситуаций.

Ранее россиянам пообещали пятидневное северное сияние.

