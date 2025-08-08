На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичей предупредили о сильнейшей магнитной буре за два месяца

«Осторожно, Москва»: в столицу придет сильнейшая магнитная буря за два месяца
Depositphotos

В Москве ожидается сильнейшая магнитная буря за два месяца. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам доктора физико-математических наук Сергея Богачева, уровень бури по шкале G составит G2. Согласно шкале G, G1 — самые слабые, G5 — самые мощные, экстремальные магнитные бури. Магнитная буря уровня G2 считается умеренной.

«Где-то после обеда должны начать доходить потоки солнечного ветра из корональных дыр», — рассказал Богачев.

Мощные геомагнитные бури могут создавать помехи в работе чувствительных электронных приборов и навигационных систем. В частности, GPS-системы могут временно терять точность, что критично для авиации и морского транспорта.

Кроме того, геомагнитные бури могут влиять на спутниковую связь и телевизионное вещание. В периоды высокой солнечной активности из-за них могут возникнуть временные перебои в передаче данных и телевизионных сигналов со спутников. Это особенно актуально для регионов, где спутниковая связь является основным средством коммуникации.

В Российской академии наук предупредили, что в периоды магнитной активности свыше трех баллов метеочувствительные люди могут страдать от головных болей, головокружения, учащенного сердцебиения и повышенной слабости вплоть до обмороков. В такие моменты им следует избегать дополнительных стрессов, интенсивных физических нагрузок и конфликтных ситуаций.

Ранее Солнце выпустило протуберанец размером более миллиона километров.

