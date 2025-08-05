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На Солнце произошла вспышка, ставшая самой мощной в августе

ИКИ РАН: на Солнце произошла самая мощная в августе вспышка
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На Солнце зафиксирована очередная вспышка класса М — на этот раз самая мощная в серии вспышек, наблюдаемых в августе. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Согласно данным лаборатории, вспышка началась в 18:46 мск и завершилась в 18:58. Ей присвоен индекс М4.4, что делает ее на данный момент наиболее интенсивной среди пяти вспышек, произошедших с 3 августа.

Еще сегодня утром самой сильной в августе считалась вспышка уровня М2.9, которая произошла в 6:00 мск.

Первая в этом месяце вспышка произошла 3 августа и стала самой крупной на Солнце за последние полтора месяца — она достигла балла М2.9. Две вспышки такого же класса произошли на следующий день, 4 августа — их мощности составили М1.4 и М.2.0. Все они происходили в одной и той же области Солнца.

До этого, в течение 1 августа на Солнце было зафиксировано более 10 вспышек. По данным лаборатории РАН, большая часть вспышек образовалась «в новой активной области 4167, где сжигалась появившаяся вместе с ней энергия», остальные — были рассеяны по диску Солнца более-менее равномерно.

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