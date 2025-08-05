На Солнце зафиксирована новая мощная вспышка

Новая вспышка класса М произошла на Солнце, она стала уже четвёртой по счету в августе. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным из инфографики, в 6.00 мск 5 августа на Солнце в области 4168 произошла вспышка класса М. Она стала уже четвертой в августе.

Первая вспышка произошла 3 августа и стала самой крупной на звезде за последние полтора месяца — она достигла балла М2.9. Две вспышки такого же класса произошли на следующий день, 4 августа — их мощности составили М1.4 и М.2.0. Все они происходили в одной и той же области Солнца.

До этого, в течение 1 августа на Солнце было зафиксировано более 10 вспышек. По данным лаборатории РАН, большая часть вспышек образовалась «в новой активной области 4167, где сжигалась появившаяся вместе с ней энергия», остальные — были рассеяны по диску Солнца более-менее равномерно.

Ранее ученый допустил мощные магнитные бури на Земле в ближайшие годы.