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На Солнце зафиксирована новая мощная вспышка

РАН: на Солнце 5 августа произошла еще одна сильная вспышка класса М
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NASA/SDO

Новая вспышка класса М произошла на Солнце, она стала уже четвёртой по счету в августе. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным из инфографики, в 6.00 мск 5 августа на Солнце в области 4168 произошла вспышка класса М. Она стала уже четвертой в августе.

Первая вспышка произошла 3 августа и стала самой крупной на звезде за последние полтора месяца — она достигла балла М2.9. Две вспышки такого же класса произошли на следующий день, 4 августа — их мощности составили М1.4 и М.2.0. Все они происходили в одной и той же области Солнца.

До этого, в течение 1 августа на Солнце было зафиксировано более 10 вспышек. По данным лаборатории РАН, большая часть вспышек образовалась «в новой активной области 4167, где сжигалась появившаяся вместе с ней энергия», остальные — были рассеяны по диску Солнца более-менее равномерно.

Ранее ученый допустил мощные магнитные бури на Земле в ближайшие годы.

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