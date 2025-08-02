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На Солнце за сутки произошло более десяти вспышек

РАН: на Солнце за минувшие сутки зафиксировано 15 вспышек
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В течение минувших суток на Солнце зафиксировано более 10 вспышек. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

«Рентгеновскими мониторами GOES вчера, 1 августа, зарегистрировано 15 солнечных вспышек по сравнению с шестью событиями сутками ранее», — уточнили ученые.

По данным лаборатории РАН, большая часть вспышек образовалась «в новой активной области 4167, где сжигалась появившаяся вместе с ней энергия», остальные — были рассеяны по диску Солнца более-менее равномерно.

По оценкам ученых, в настоящий момент «вспышечная активность показывает признаки стабилизации», помимо этого прекратился рост солнечных пятен.

В конце июля с Солнца в сторону Земли был выброшен небольшой протуберанец, что вызвало небольшие магнитные возмущения. Протуберанцы возникают в результате непрекращающейся солнечной активности. Под ее действием на поверхности звезды возникают смерчи и вихри. Эта нестабильность сосредотачивает энергию в одной точке, ослабляя гравитацию в другой.

Ранее ученый допустил мощные магнитные бури на Земле в ближайшие годы.

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