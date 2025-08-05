В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По данным центра, подземные толчки были зафиксированы в 13:44 по всемирному координированному времени (16:44 по московскому времени). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров в 33 километрах к северо-северо-западу от населенного пункта Базар-Коргона. Его население составляет 27,7 тысячи человек.

Несколькими часами ранее в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6. Подземные толчки зафиксировали на расстоянии 125 километров к юго-востоку от города Бам, который насчитывает около 99 тысяч жителей.

В ночь на 5 августа региональный филиал Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы Российской академии наук сообщил, что у побережья Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0. Очаг толчков залегал на глубине 64,8 километра.

Ранее Путин высказался о мощном землетрясении на Камчатке.