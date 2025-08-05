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В Иране зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,6

EMSC: землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Иране рядом с городом Бам
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Uwe Anspach/Global Look Press

Во вторник утром в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщили специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в 5:06 по всемирному координированному времени (8:06 мск) на расстоянии 125 километров к юго-востоку от города Бам, который насчитывает около 99 тысяч жителей. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

На данный момент сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Этой же ночью региональный филиал Федерального исследовательского центра (ФИЦ) Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН) сообщил о том, что у побережья Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0.

До этого в Нью-Джерси произошло землетрясение магнитудой 3,0. Отмечается, что эпицентр стихии находился в районе Хасбрук-Хайтс в округе Берген. Толчки ощутили в Нью-Йорке, в частности, в некоторых районах Манхэттена.

Ранее сейсмолог объяснил минимальные последствия мощного землетрясения на Камчатке.

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