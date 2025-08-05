На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,0

Региональный филиал Федерального исследовательского центра (ФИЦ) Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН) сообщил о том, что у побережья Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0. Об этом пишет РИА Новости.

«Расстояние от ПК: 234. Глубина (КМ): 64.8. Магнитуда: 6.0», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском в период с 9:00 (00:00 мск) 3 августа до 8:00 (23:00 3 августа мск) 4 августа было зафиксировано семь землетрясений.

30 июля на Камчатке произошло сильнейшее землетрясение с 1952 года, магнитуда которого составила 8,7. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались также на северных Курильских островах. В связи с угрозой цунами на Камчатке и в Северо-Курильском районе был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Четыре волны цунами нанесли частичные повреждения портовой инфраструктуре и другим объектам. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлено морское и вертолетное сообщение.

Ранее сейсмолог объяснил минимальные последствия мощного землетрясения на Камчатке.