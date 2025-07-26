Ученые из США сообщили о приближении к Земле неизвестного разумного объекта

Cornell University: таинственный разумный объект может прилететь на Землю в ноябре

Таинственный межгалактический объект может прибыть на Землю в ноябре, утверждает группа ученых из Корнеллского университета в недавнем исследовании. Данные об исследовании опубликованы на сайте образовательного учреждения.

Ученые в рамках гипотезы предположили, что этот объект может быть технологическим артефактом и обладать активным интеллектом. По мнению экспертов, это может означать, что его намерения могут быть абсолютно непредсказуемыми.

«Чтобы разобраться с крайними случаями, человечеству ничего не нужно делать, кроме как ждать прибытия этого разума с распростертыми объятиями», — говорится в исследовании.

Однако исследование этой группы ученых подверглось серьезной критике в научном сообществе из-за предполагаемого инопланетного происхождения объекта. По мнению других экспертов, обсуждаемый объект является всего лишь кометой, которую «выбросило» из другой звездной системы.

«Все свидетельства указывают на то, что это обычная комета, которая была выброшена из другой Солнечной системы», — заявила профессор астрономии Университета Реджины Саманта Лоулер в беседе с New York Post.

Ученый подчеркнула, что это обычное явление, точно такое же, «как бесчисленные миллиарды комет были выброшены из нашей собственной Солнечной системы».

Европейское космическое агентство сообщило, что в Солнечную систему вошел межзвездный объект A11p l3Z (3I/ATLAS). Отмечалось, что он похож на комету из другой солнечной системы. Максимальное сближение объекта с Солнцем состоится осенью, когда A11p l3Z зайдет внутрь орбиты Марса.

Ранее астроном раскрыл угрозу вторгшегося в Солнечную систему межзвездного объекта.