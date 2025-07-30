Астроном прокомментировал сообщения об инопланетном объекте

Если бы новый межзвездный объект 3I/ATLAS действительно являлся кораблем инопланетян, то ему нужно было бы слегка замедлиться для того, чтобы его не заметили земные наблюдатели. Об этом в беседе с РИА Новости заявил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

По его словам, есть простой аргумент, которым можно опровергнуть идеи о том, что траектория данного объекта выдает его попытку скрыться от наблюдения.

«Инопланетному объекту достаточно было бы лишь незначительно погасить скорость, чтобы она сравнялась со скоростями долгопериодических комет», — сказал ученый.

Он отметил, что в таком случае объект не привлек бы к себе никакого внимания и, возможно, даже не был бы внесен в каталоги. Вместе с тем Богачев подчеркнул, что лучшим способом привлечь к себе внимание является сама попытка пролететь сквозь Солнечную систему с гиперболической скоростью.

Межзвездный объект 3I/ATLAS, направляющийся ко внутренним планетам Солнечной системы, был обнаружен в начале июля 2025 года в районе орбиты Юпитера. В июле известный израильско-американский астроном Абрам Лёб выпустил статью, в которой высказал гипотезу о его искусственном происхождении, якобы он может оказаться инопланетным зондом. Другие ученые отбрасывают такую возможность.

Ранее ученые из США сообщили о приближении к Земле неизвестного разумного объекта.