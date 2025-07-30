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Гендиректор «Роскосмоса» посетил ЦУП американского сегмента МКС

Глава «Роскосмоса» Баканов посетил Центр управления полетами в Хьюстоне
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Михаил Воскресенский/Фотохост-агентство РИА Новости/РИА Новости

Государственная корпорация «Роскосмос» сообщила о посещении генеральным директором Дмитрием Бакановым Центра управления полетом американского сегмента Международной космической станции (МКС) в Соединенных Штатах. Об этом пишет ТАСС.

«В первый день рабочего визита в США Дмитрий Баканов и делегация Роскосмоса ознакомились с Космическим центром имени Джонсона», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ЦУПе Дмитрий Баканов встретился с сотрудниками главной оперативной группы управления полетом российского сегмента станции. Они находятся в Хьюстоне на случай, если ЦУП в подмосковном Королеве по каким-либо причинам будет вынужден передать им управление.

Кроме того, группа во главе с генеральным директором государственной корпорации посетила корпус, в котором расположен наземный тренажер российского и американского сегментов МКС, а также лабораторию космического питания.

Руководство «Роскосмоса» встретилось с российскими космонавтами, проходящими подготовку к полетам: Сергеем Кудь-Сверчковым, Сергеем Микаевым и Петром Дубровым.

29 июля Баканов прибыл в США, где 31 июля проведет переговоры с и.о. главы НАСА Шоном Даффи. Это первая очная встреча глав космических агентств России и США за восемь лет, отметили в «Роскосмосе».

Ранее Путин высказался о завершении работы МКС.

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