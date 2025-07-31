Глава «Роскосмоса» и и.о. главы НАСА встретились в США

Глава «Роскосмоса» Баканов и и.о. главы НАСА Даффи провели встречу в США

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и исполняющий обязанности директора НАСА Шон Даффи встретились в США. Об этом рассказала пресс-служба госкорпорации в Telegram-канале.

«Это первая очная встреча руководителей космических агентств с 2018 года», — говорится в публикации.

В «Роскосмосе» уточнили, что стороны обсудили дальнейшую работу Международной космической станции (МКС), сотрудничество по лунным программам, совместное освоение дальнего космоса и продолжение взаимодействия по другим космическим проектам.

«Я приложу усилия, чтобы сохранить канал сотрудничества между Россией и США, и жду того же от НАСА», — заявил Баканов по итогам встречи.

Глава «Роскосмоса» прилетел в США 29 июля. В ходе поездки он посетил Центр управления полетом (ЦУП) американского сегмента МКС в Соединенных Штатах.

Баканов встретился с основной оперативной группой управления российским сегментом МКС. Эта группа, базирующаяся в Хьюстоне, готова принять управление в случае, если ЦУП в подмосковном Королеве не сможет выполнять свои функции.

Помимо этого, представители «Роскосмоса» поговорили с российскими космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым, Сергеем Микаевым и Петром Дубровым, которые в настоящее время готовятся к будущим полетам в космос.

Ранее глава «Роскосмоса» рассказал о беседах с Илоном Маском по освоению космоса.