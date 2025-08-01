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Глава «Роскосмоса» назвал раздутой тему с утечкой на МКС

Глава «Роскосмоса» Баканов назвал раздутой тему утечки воздуха на МКС
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Роскосмос

На космонавтов не влияет утечка воздуха в российском сегменте Международной космической станции (МКС). Об этом заявил РИА Новости глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

По его словам, эта тема «несколько раздута», так как с марта по июль утечки сократились в десять раз.

Он также отметил, что утечка произошла не в центральном, а в переходном модуле.

«То бишь на жизнеобеспечении как МКС, так и наших космонавтов это пока никак не влияет», — сказал Баканов, добавив, что все вопросы по этой части отрабатываются совместно с НАСА и с их стороны нет никаких опасений.

Впервые о неполадках на МКС стало известно в 2019 году.

31 июля замглавы «Роскосмоса», спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в космосе Сергей Крикалев заявил, что долгосрочные наблюдения показали, что утечка в промежуточной камере модуля «Звезда» МКС, об устранении которой сообщалось в июне, все еще продолжается.

Ранее NASA предупредило о рисках из-за старения МКС.

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