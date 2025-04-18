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НАСА предупредило о рисках из-за старения МКС

НАСА заявило о глубокой обеспокоенности безопасностью стареющей МКС
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«Роскосмос»

Члены Консультативной группы по безопасности в аэрокосмической сфере НАСА заявили о «глубокой обеспокоенности» стареющей Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщает издание SpaceNews.

«МКС вступила в самый рискованный период своего существования», — заявил член комиссии Рич Уильямс, добавив, что для станции «возрастают риски».

Некоторые из рисков уже давно известны, в частности, утечки в промежуточной камере модуля «Звезда» российского сегмента МКС. Другой проблемой является разработка плана сведения станции с околоземной орбиты. Также члены группы обеспокоены сохранением достаточного количества запасных частей для поддержания в нормальном состоянии систем МКС.

16 апреля президент России Владимир Путин заявил, что существуют разные идеи по завершению работы МКС. Он не уточнил конкретные варианты, но отметил, что решение будет согласовано с международными партнерами.

12 апреля сообщалось, что генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов и заместитель главы NASA по реализации космических программ Кен Бауэрсокс договорились о синхронизации сроков работы Международной космической станции.

По словам Баканова, для России важно, чтобы пилотируемая космическая программа не прерывалась. Также гендиректор «Роскосмоса» отметил, что страна ставит в приоритет появление Российской орбитальной станции (РОС) взамен МКС.

Ранее сообщалось, что Узбекистан обсудил со SpaceX запуск спутника и стратегию до 2035 года.

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