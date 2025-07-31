Замглавы Роскосмоса рассказал об утечке воздуха на российском сегменте МКС

Долгосрочные наблюдения показали, что утечка в промежуточной камере модуля «Звезда» Международной космической станции, об устранении которой сообщалось в июне, все еще продолжается, заявил замглавы «Роскосмоса», спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в космосе Сергей Крикалев. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, усилия по поиску и устранению утечки продолжаются, а недавние ремонтные работы серьезно сократили скорость утечки воздуха.

Крикалев добавил, что специалисты из России и США работают вместе, чтобы как можно скорее устранить брешь окончательно, для всех важно, чтобы подобных ситуаций не возникало на будущих станциях.

13 июня Крикалев рассказал, что утечка воздуха на российском сегменте станции МКС после очередного этапа герметизации камеры модуля «Звезда» была устранена.

Впервые о неполадках на станции стало известно в 2019 году. Впоследствии были неоднократно проведены работы по устранению утечки воздуха, но до этого момента весомых результатов не было.

28 февраля 2024 года стало известно, что на российском сегменте Международной космической станции (МКС) вновь началась утечка воздуха. Поиск причин неисправности привел к выводу, что воздух уходит из российского сегмента МКС в переходной камере служебного модуля «Звезда». Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее NASA предупредило о рисках из-за старения МКС.