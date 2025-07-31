В США отложили запуск Crew Dragon с российским космонавтом

В США отложили запуск корабля Crew Dragon с космонавтом Платоновым из-за погоды

Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-11, членом которого является космонавт «Роскосмоса» Олег Платонов, отложили из-за погодных условий. Об этом SpaceX сообщила в социальной сети X.

«Запуск Dragon с помощью Falcon 9 сегодня отменен из-за облачности над стартовой площадкой», — заявили в компании.

Там добавили, что запуск корабля перенесли на пятницу, 1 августа.

25 июня с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 с первым в мире коммерческим экипажем. Полет до МКС занял чуть больше суток. В состав экипажа вошли бывший астронавт НАСА Пегги Уитсон, венгерский космонавт Тибор Капу, польский астронавт Славош Узнаньски и летчик-испытатель ВВС Индии Шубханшу Шукла. Они провели на МКС около 18 дней.

Изначально пуск планировался на май, но его несколько раз откладывали из-за погоды и технических сложностей, включая утечку жидкого кислорода.

11 июня в США отменили запуск космического корабля SpaceX Crew Dragon миссии Axiom 4 с коммерческим экипажем из-за утечки топлива.

Ранее в НАСА ответили на обещание Маска вывести из эксплуатации корабль Dragon.