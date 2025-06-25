К МКС стартовал корабль Crew Dragon с коммерческим экипажем

Многоразовый корабль Crew Dragon с четырьмя коммерческими туристами стартовал к Международной космической станции (МКС) в рамках программы компании Axiom Space. Об этом сообщило NASA.

«Космический корабль автономно пристыкуется к обращенному в космос порту модуля Harmony станции примерно в 7:00 (14:00 по московскому времени — «Газета.Ru») в четверг, 26 июня», — говорится в публикации.

Как сообщили в агентстве, запуск корабля был осуществлен со стартового комплекса на мысе Канаверал во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX.

Планируется, что экипаж корабля будет находиться на МКС две недели. В течение этого периода астронавты проведут на борту станции около 60 различных научных исследований.

До этого сообщалось, что в США отменили запуск космического корабля SpaceX Crew Dragon миссии Axiom 4 с коммерческим экипажем из-за утечки топлива. Планировалось дать командам компании дополнительное время для устранения утечки жидкого кислорода. В миссии Axiom 4 участвуют четыре астронавта – из США, Венгрии, Польши и Индии.

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