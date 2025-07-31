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Ситуация с утечкой на МКС стабилизировалась

NASA: ремонт на модуле «Звезда» позволил стабилизировать утечку на МКС
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Сергей Корсаков/«Роскосмос»

Ремонт на модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС) позволил стабилизировать ситуацию с утечкой. Об этом в комментарии РИА Новости заявил представитель NASA по связям с общественностью при Космическом центре имени Джона Ф. Кеннеди Стивен Сиселоф.

«В течение долгого времени была небольшая утечка на модуле «Звезда», который является российским сегментом МКС», — заявил он.

По словам Сиселофа, предстоит провести еще немало исследований в данной области.

«Мы ожидаем, что будут новые ремонтные работы, но на данный момент все выглядит очень обнадеживающе», — добавил он.

До этого замглавы «Роскосмоса», спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в космосе Сергей Крикалев заявил, что долгосрочные наблюдения показали, что утечка в промежуточной камере модуля «Звезда» Международной космической станции, об устранении которой сообщалось в июне, все еще продолжается.

28 февраля 2024 года стало известно, что на российском сегменте Международной космической станции (МКС) вновь началась утечка воздуха. Поиск причин неисправности привел к выводу, что воздух уходит из российского сегмента МКС в переходной камере служебного модуля «Звезда». Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее NASA предупредило о рисках из-за старения МКС.

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