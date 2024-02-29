«Тратим дорогущее время космонавтов»: на российском сегменте МКС обнаружили утечку воздуха «Роскосмос»: утечка воздуха на МКС не угрожает экипажу

В NASA и «Роскосмосе» сообщили об утечке воздуха в российском сегменте МКС. Американское ведомство при этом отметило, что ее скорость удвоилась. Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев объяснял «Газете.Ru», почему микротрещины крайне сложно обнаружить. Сейчас российские космонавты на МКС тратят до 50% полезного времени на ремонт.

Скорость утечки удвоилась

В российском сегменте МКС (Международной космической станции) образовалась утечка воздуха, но она не представляет угрозы для безопасности экипажа, заявил руководитель программы МКС в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джоэль Монтальбано.

«Мы наблюдаем небольшую утечку в кормовой части МКС. <...> Примерно за неделю до последнего запуска [грузового корабля] «Прогресс» и его стыковки [с МКС] эта утечка увеличилась. <...> Прямо сейчас это не влияет серьезно на безопасность экипажа», — сказал он на пресс-конференции, которую провели по случаю планируемого на 1 марта запуска миссии Crew-8 с российским космонавтом Александром Гребенкиным к космической станции (в состав экипажа также входят астронавты NASA Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс).

Монтальбано уточнил, что скорость утечки воздуха выросла вдвое. Проблему зафиксировали в переходной камере модуля «Звезда». По словам руководителя программы NASA на МКС, специалисты американского управления сотрудничают с российской стороной по данной проблеме.

Драгоценное время идет на ремонт

В госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что на МКС действительно зафиксировали утечку воздуха:

«Экипаж регулярно проводит работы по поиску и устранению возможных мест утечки, а данные, поступающие с борта стации, передаются для анализа специалистам в штатном режиме. Экипажу и станции ничего не угрожает».

Как подчеркнули в организации, конструкции МКС имеют свойство устаревать, экипаж космического корабля тратит значительное время на устранение неполадок. По оценке генерального конструктора России по пилотируемым космическим системам и комплексам Владимира Соловьева, время на ремонт может занимать до 50% полезного времени космонавтов.

«Мы тратим дорогущее время работы космонавтов на восстановление техники, вместо того чтобы заниматься научными экспериментами», — отметил специалист.

Сложности с ремонтом

Специальный корреспондент ТАСС на МКС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко рассказал, что ему поручили провести работы по поиску и локализации места утечки.

«Действительно, имеется утечка воздуха из переходной камеры (ПрК) служебного модуля [«Звезда»]. Утечка не представляет угрозы безопасности экипажа. Полет продолжается в штатном режиме», — сказал Кононенко.

По его словам, все требуемое для ремонта на корабле есть. Поиск осложняет нагромождение оборудования и небольшой размер трещины. Он отметил, что проводит работы при поддержке коллег с Земли.

Как «отловить» утечку

В октябре 2020 года в пресс-службе «Роскосмоса» уже сообщали о трещине в 4 см в российском модуле МКС. Повреждение впоследствии устранили при помощи временной «заплатки». В ноябре в «Звезде» снова обнаружили подозрительное место.

В декабре 2021 года пресс-служба «Роскосмоса заявила, что космонавты нашли «возможное последнее место утечки воздуха в промежуточной камере служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС».

Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в августе 2023 года в интервью «Газете.Ru» объяснил, почему протечки сложно обнаружить. По его словам, чтобы определить даже отсек, в районе которого находится проблема, требуется до нескольких месяцев:

«Дело в том, что давление на станции меняется от температуры, влажности, от потребления кислорода и выделения углекислого газа. И меняется в гораздо более широком диапазоне, чем от этих утечек. И только на длительном интервале времени утечку можно отловить, потому что на графике постоянно видна «зубчатая пила», а чтобы увидеть совсем небольшой наклон общей траектории, нужно время. На ежедневных графиках этих изменений не увидишь. Поскольку это микротрещины, никакие течеискатели их не обнаруживают.