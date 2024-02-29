«Тратим дорогущее время космонавтов»: на российском сегменте МКС обнаружили утечку воздуха

Скорость утечки удвоилась
В российском сегменте МКС (Международной космической станции) образовалась утечка воздуха, но она не представляет угрозы для безопасности экипажа, заявил руководитель программы МКС в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джоэль Монтальбано.
«Мы наблюдаем небольшую утечку в кормовой части МКС. <...> Примерно за неделю до последнего запуска [грузового корабля] «Прогресс» и его стыковки [с МКС] эта утечка увеличилась. <...> Прямо сейчас это не влияет серьезно на безопасность экипажа», — сказал он на пресс-конференции, которую провели по случаю планируемого на 1 марта запуска миссии Crew-8 с российским космонавтом Александром Гребенкиным к космической станции (в состав экипажа также входят астронавты NASA Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс).
Монтальбано уточнил, что скорость утечки воздуха выросла вдвое. Проблему зафиксировали в переходной камере модуля «Звезда». По словам руководителя программы NASA на МКС, специалисты американского управления сотрудничают с российской стороной по данной проблеме.
Драгоценное время идет на ремонт
В госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что на МКС действительно зафиксировали утечку воздуха:
«Экипаж регулярно проводит работы по поиску и устранению возможных мест утечки, а данные, поступающие с борта стации, передаются для анализа специалистам в штатном режиме. Экипажу и станции ничего не угрожает».
Как подчеркнули в организации, конструкции МКС имеют свойство устаревать, экипаж космического корабля тратит значительное время на устранение неполадок. По оценке генерального конструктора России по пилотируемым космическим системам и комплексам Владимира Соловьева, время на ремонт может занимать до 50% полезного времени космонавтов.
«Мы тратим дорогущее время работы космонавтов на восстановление техники, вместо того чтобы заниматься научными экспериментами», — отметил специалист.
Сложности с ремонтом
Специальный корреспондент ТАСС на МКС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко рассказал, что ему поручили провести работы по поиску и локализации места утечки.
«Действительно, имеется утечка воздуха из переходной камеры (ПрК) служебного модуля [«Звезда»]. Утечка не представляет угрозы безопасности экипажа. Полет продолжается в штатном режиме», — сказал Кононенко.
По его словам, все требуемое для ремонта на корабле есть. Поиск осложняет нагромождение оборудования и небольшой размер трещины. Он отметил, что проводит работы при поддержке коллег с Земли.
Как «отловить» утечку
В октябре 2020 года в пресс-службе «Роскосмоса» уже сообщали о трещине в 4 см в российском модуле МКС. Повреждение впоследствии устранили при помощи временной «заплатки». В ноябре в «Звезде» снова обнаружили подозрительное место.
В декабре 2021 года пресс-служба «Роскосмоса заявила, что космонавты нашли «возможное последнее место утечки воздуха в промежуточной камере служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС».
Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в августе 2023 года в интервью «Газете.Ru» объяснил, почему протечки сложно обнаружить. По его словам, чтобы определить даже отсек, в районе которого находится проблема, требуется до нескольких месяцев:
«Дело в том, что давление на станции меняется от температуры, влажности, от потребления кислорода и выделения углекислого газа. И меняется в гораздо более широком диапазоне, чем от этих утечек. И только на длительном интервале времени утечку можно отловить, потому что на графике постоянно видна «зубчатая пила», а чтобы увидеть совсем небольшой наклон общей траектории, нужно время. На ежедневных графиках этих изменений не увидишь. Поскольку это микротрещины, никакие течеискатели их не обнаруживают.